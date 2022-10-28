“Karma evliliklerin çocukları vatansızlık tehlikesinde”

AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin üçüncü ülke vatandaşlarıyla gerçekleştirdikleri evliliklerden doğan çocuklarının “vatansızlık" tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu vurguladı



AKEL AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin, diğer ülke vatandaşlarıyla yaptıkları evliliklerden doğan çocuklarının “vatansızlık” sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, AKEL AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin üçüncü ülke vatandaşlarıyla gerçekleştirdikleri evliliklerden doğan çocuklarının “vatansızlık" tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Habere göre, Kızılyürek, “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığından mahrum olan, Kıbrıslı Türklerin üçüncü ülke vatandaşlarıyla yaptıkları evliliklerden olan binlerce çocuk ve gencin vatansızlık tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını” belirtti.

Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesinin 5’inci maddesine atıfta bulunan Kızılyürek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, bu çok sayıda insanın sesini duyma” çağrısı yaptı.

KIBRIS CUMHURİYETİ KİMLİK YA DA PASAPORTU KİMLER ALIYOR, KİMLER ALAMIYOR?

“Kıbrıs asıllı” olarak kabul edilen ve 1974 öncesinde Kıbrıs’ta doğanlar ya da onların çocuklarına 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasından kaynaklanan hakları nedeniyle Kıbrıs kimliği ve pasaportu veriliyor.

Ancak, adaya savaş sonrası göç edenler ya da karma evliliklerden doğan çocuklarla ilgili ise tartışma yaşanıyor, bu kişilere Kıbrıs kimlik ya da pasaportu verilmiyor; uluslararası tanınmış limanlardan adaya giriş ya da ‘tanınmış bir ülkede evlilik’ koşulu aranıyor.

