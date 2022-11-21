“Karma evliliklerden doğan çocuklar vatandaşlığı hak ediyor”

Karma evlilik mağdurlarının önceki gün Güney Lefkoşa’da yaptıkları eylem, Rum basınına da yansıdı





Karma evliliklerden doğan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan Kıbrıslı Türkler, Güney Kıbrıs’ta eylem yaptı.

Eylemciler burada Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilcisi ile görüşerek, hazırladıkları mektubu sundu.

Daha sonra Rum İçişleri Bakanlığına yürüyen eylemciler, Türkçe Yunanca ve İngilizce olarak basın açıklamasını okudu.

“Kimliksizler” başlığı ile yapılan basın açıklamasında karma evliliklerden doğan ve Kıbrıslı Türkler’in sistemli biçimde, ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kaldığı belirtilerek, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının Kıbrıslı Türkler için öneminin, uluslararası geçerliliği olan bir kimlik ve pasaporta sahip olarak seyahat, eğitim, sağlık, iş bulma gibi konularda imkan sağlaması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının aile bütünlüğü bakımından da önem taşıdığı ifade edildi.

Sadece bir tarafın "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, "Kıbrıs Cumhuriyeti" ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması üzerine çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurlarının önceki gün, Güney Lefkoşa’da yaptıkları eylem, Rum basınına da yansıdı.

Haravgi gazetesi, “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklardan Protesto Eylemi” başlıklı haberinde, eylemcilerin Ledra Palace kapısından Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’na yürüdüklerini ve burada, basın açıklaması yaparak mektupları muhataplarına verdiklerini yazdı.

Haber, Fileleftheros gazetesinde “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklar Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlığını Hak Ediyor”, Politis gazetesinde de “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklardan İçişleri Bakanlığı’na Yürüyüş” başlığıyla yansıtıldı.

