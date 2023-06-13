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“Karma Evlilik Sorununa Dair” adlı kitapçık 3 farklı dilde yayınlandı

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“Karma Evlilik Sorununa Dair” adlı kitapçık 3 farklı dilde yayınlandı
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Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, “Karma Evlilik Sorununa Dair” adlı kitapçığın 3 farklı dilde yayınlandığını duyurdu.

Karma Evlilik Çözüm Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, karma evlilik sorununu çözebilmek için öncesinde bu sorunun nereden kaynaklandığını öğrenmek, uluslararası hukuk ve yasalara göre karma evlilik sorununu incelemek ve hak savunuculuğu yapabilmek için doğru argümanlar üretebilmenin önemli olduğu ifade edildi.
Hareketin ilk kitapçığının, bu sorunun çözümüne giden bir yapıtaşı olması temenni edilen açıklamada, kitapçığa, https://www.mixedmarriageproblem.com adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.
Açıklamada, kitapçığın, çok yakında baskı şeklinde de çeşitli kitabevlerine ulaştırılacağı belirtildi.
 
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