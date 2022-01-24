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Karla karışık yağmur ve don olayı bekleniyor

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Karla karışık yağmur ve don olayı bekleniyor
Ülkede etkili olan soğuk havayla birlikte çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışı; perşembe ve cuma günleri sabah saatlerinde don bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, karın sadece dağlara değil, iç kesimlere de düşmesinin öngörüldüğünü belirtti.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) konuşan Buran, soğuk ve nemli havanın etkisini sürdürdüğünü kaydederek, “Ocak ayı beklentilerimiz doğrultusunda yağışlı ve soğuk geçiyor” dedi.
METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI
Havanın parçalı çok bulutlu olması, sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenen yarın dağlık kesimlerde karla karışık yağmur öngörüldüğünü kaydeden Buran, bu geceden itibaren yağışların yer yer etkili olacağı konusunda vatandaş ve yetkilileri uyardı.
Raif İlker Buran, hava sıcaklığının perşembe gününe kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında kalarak 8-11, perşembeden sonra da 4 derecelik artışla 12-15 santigrat dolaylarına seyredeceğini söyledi.
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