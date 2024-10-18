Karı koca trafik kurbanı

Mutluyaka - Tuzla ana yolunda önceki akşam 63 yaşındaki Melahat Baykur'un ölümüyle ilgili sonuçlanan kazada ağır yaralanan Baykur'un eşi 63 yaşındaki Sadettin Baykur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Mutluyaka - Tuzla ana yolunda önceki akşam meydana gelen kazada ağır yaralanan 63 yaşındaki Sadettin Baykur, tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada Sadettin Baykur'un eşi 63 yaşındaki Melahat Baykur da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada ağır yaralanan 64 yaşındaki Rahmi Ovalı beyin kanaması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada yaralanan 63 yaşındaki Nejla Ovalı ise Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altında tutuluyor. JG 204 plakalı araç sürücüsü 66 yaşındaki Mustafa Kimyalar ise taburcu olmasının ardından tutuklandı.