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“Kardiyoloji servisi ve yatılı tüm hastaların testleri negatif”

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“Kardiyoloji servisi ve yatılı tüm hastaların testleri negatif”
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, Covid-19 testi pozitif çıkan hemşireyle ilgili açıklama yaptı.
Kardiyoloji Servisinde görevli Covid-19 vakası hemşire ve temaslılarının karantinaya alındığını ifade eden Vaiz, bölümdeki yatılı tüm hastaların da testlerinin negatif olduğunu belirtti.
Vaiz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bölümlerinde maske, mesafe, hijyen kurallarına uyularak çalışıldığının da altını çizdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“L.B.N.D.H. Kardiyoloji Servisinde bir  koroner hemşiremizde  covid 19 pozitif saptanmıştır.
Temaslı olan personel karantinaya alınmıştır. Yatılı tüm hastalarımızın PCR testleri negatiftir.
Maske mesafe hijyen kurallarına uyarak çalışılmaktadır. Pandeminin başından beri Yatılı tüm hastalara PCR zorunluluğu olan servisimizde dün itibarıyle tüm ekip PCR taramasından geçirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir Doktor veya başka bir Hemşire ve Sağlık çalışanında covid saptanmamıştır.
Herhangi bir Kardiyoloji uzmanımız Karantinada değildir.
Hasta olan sağlık çalışanımıza geçmiş olsun der, kurallara sıkı bağlılığımızı güçlendirerek, Kardiyoloji servisimizde acil tüm müdahalelerin devam ettiğini kamuoyuna bildiririz.
Herkesi panik olmaya değil, tedbirli olup, kurallara harfiyen uymaya davet ediyoruz...
Saygılarımla..”
 
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