Kardeşler rakip oluyor

KTTO Başkanı Turgay Deniz, UBP’den, ekonomist kardeşi Derviş Kemal Deniz ise CTP’den aday olmaya hazırlanıyor

KTTO Başkanı Turgay Deniz, UBP’den, ekonomist kardeşi Derviş Kemal Deniz ise CTP’den aday olmaya hazırlanıyorÜlkemizin köklü ailelerinden Deniz ailesinin iki mensubu, 23 Ocak Erken Genel Seçimlerinde rakip olarak yer almaya hazırlanıyor.Siyasi kulislerde dolaşan bilgilere göre, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Ulusal Birlik Partisi’nden kontenjan adayı olarak seçimlere katılıyor, kardeşi Ekonomist Derviş Kemal Deniz’in ise CTP ile prensipte anlaştığı ve kontenjan adayı olarak seçime katılacağı gelen bilgiler arasında.Aynı aileye mensup ve kardeş olan ülkemizin iki değerli ve önemli isminin iki büyük partiden rakip aday olarak seçime katılması ülkede geniş yankı uyandırdı.