Karayolları Dairesi'nden duyuru

Karayolları Dairesi, Ercan Havalimanı-Gaziköy Anayolu üzerinde Dilekkaya-Gaziköy Kavşağı-Ercan Havalimanı arasında yapılacak çalışmalardan dolayı, ulaşımın mevcut anayolun güney kesiminde inşa edilen alternatif servis yolu üzerinden sağlanacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Karayolları Dairesi yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ercan Havalimanı-Gaziköy Anayolu üzerinde Dilekkaya-Gaziköy Kavşağı-Ercan Havalimanı arasındaki 600 metrelik kesimde yapılacak olan çalışmalardan dolayı, ulaşım mevcut anayolun güney kesiminde inşa edilen alternatif servis yolu üzerinden sağlanacaktır” denildi.

Açıklamada, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında da bulunuldu.