Karaya oturan M/T RAWAN gemisi kurtarılmaya çalışılıyor

Jeneratör arızası nedeniyle 2019’da Gazimağusa Limanı’na demirleyen ve 2020’de demirden kurtularak, Gülseren bölgesinde karaya oturan M/T RAWAN isimli tanker tersaneye alınmak amacıyla bugün 35 metre kadar yüzdürüldü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2016’da Laguna bölgesinde karaya oturan M/V CHRISDUL gemisinin de çevre kirliliği yaratabilecek olmasından dolayı bölgeden kaldırılması çalışmaları başlatıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 1995 yılı yapımı Tanzanya bayraklı M/T RAWAN isimli tankerin, Deniz Hukuku yetkisi altında açılan dava neticesinde 24.02.2020 tarihinde verilmiş olan emir ve hükme rağmen, davaya ilişkin haczedildiğini kaydetti. Canaltay, “Ancak aleni müzayede yoluyla satış yapılmadı ve bugüne kadar konu tanker gemisi karaya oturmuş bir şekilde bekletildi” dedi.

Göreve gelir gelmez olası bir çevre felaketi yaşanmaması için hemen bahse konu tanker gemisinin Limanlar Dairesi Müdürlüğü kanalıyla gazete ilanı yayınlanmak suretiyle açık artırma usulüyle aleni müzayede yoluyla 22 Nisan 2021 tarihinde satışını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Canaltay, Limanlar Dairesi Müdürlüğü ile Gazimağusa tersanesi teknik ekiplerinin çabaları ile tankeri yüzdürmek için bugün ilk denemeyi yaptıklarını sözlerine ekledi.

Canaltay, buna ek olarak 22.12.2016 yılında Laguna bölgesinde karaya oturan M/V CHRISDUL gemisinin de çevre kirliliği yaratabilecek olmasından dolayı bölgeden kaldırılması çalışmalarının olduğunu, gemiyi açık artırma usulü sattıklarını ve çok kısa süre içerisinde bahse konu geminin de kurtarılarak tershaneye çekileceğini belirtti