Karavezirler’den Kent ve Yaşam Parkı projesi

Değirmenlik Belediye Başkanı ve CTP Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler, yeni dönemde bölgeye Kent ve Yaşam Parkı kazandıracaklarının sözünü verdi

Değirmenlik Belediye Başkanı ve CTP Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler, yeni dönemde bölgeye Kent ve Yaşam Parkı kazandırmak için projelerinin hazır olduğunu söyledi. Pandemi döneminde bile hizmet ve yatırımları kesintisiz sürdürdüklerini anımsatan Karavezirler, artık daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirmenin zamanı olduğuna vurgu yaptı. Karavezirler, geçmiş dönemde düzenledikleri çalıştay ve odak toplantılarında özellikle gençlerin bölgede sosyalleşebilecekleri bir mekan ihtiyacının daha iyi görüldüğünü, bilimsel çalışmalarla bir strateji planı ortaya çıkardıklarını ve şimdi sıranın uygulamaya geldiğini ifade etti.

“Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi Kent ve Yaşam Parkı ile 7 ’ den 77 ’ ye farklı kuşakların buluşacağı yürüyüş, dinlenme, eğlenme mekanları yaratacağız” diyen CTP Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler, projesi hazır park için alan araştırmasının da yapıldığını ifade etti. Kafeler, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları, çocuk oyun grupları ve amfi tiyatrosu ile belde halkının sosyalleşmek için özel bir alana kavuşacağını söyleyen Ali Karavezirler, “Özel çevre düzenlemesi ve ağaçlandırmanın olacağı Kent ve Yaşam Parkı’nda yapay göl de yaratılacak” dedi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne bağlı 22 köye temiz, dürüst, adil ve eşitlikçi bir anlayışla hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Ali Karavezirler, “Yine ülkenin örnek belediyesi ve göz bebeği olacağız, insanlarımızın hayat kalitesini ileriye taşıyacak yatırımlarımızı sürdürecek, temizlik ve çevrede kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Geçmiş dönemde tüm kararları, belediye meclis üyelerinin tamamının oy birliği ile aldıklarını anımsatan Karavezirler, “Ülke belediyeciliğindeki bu tarihi uyum, güven ve takım çalışmasını bir kez daha kenetlenerek sürdüreceğiz. Çok daha güzel günlerde, yine hep birlikte ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

