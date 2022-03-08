Karavezirler: Türm kadınlar çok değerlidir

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde belediye kadın personeli ile bir araya geldi. Başkanı Ali Karavezirler’e eşi Mürvet Karavezirler de eşlik etti.

Göreve geldiği sürede belediye personeli ile uyumlu bir çalışma içerisinde olduğunu dile getiren Başkan Karavezirler, tüm kadınların çok değerli olduğunu söyledi.

Başkan Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’nin bir aile ortamı içerisinde çalıştığını belirtirken, başta personeli olmak üzere, tüm belde halkının ve tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

