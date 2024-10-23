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Karavezirler: “Havalimanındaki trafik akışı rahatlatılacak"

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Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Ercan Havalimanı’ndaki trafik düzenlemesi için ilk adımı attı.

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Karavezirler: “Havalimanındaki trafik akışı rahatlatılacak"
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Belediyeden verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu kararıyla Ercan Havalimanı’ndaki trafik düzenlemesi konusunda yetkilendirilen Değirmenlik Akıncılar Belediyesi çalışmalara başladı.
Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantılar sonrası Kıbrıs Havaalanları Servisi Ltd. (KIBHAS) ve Ercan Taksiciler Birliği yetkilileriyle görüştü.
-Karavezirler: “Havalimanındaki trafik akışı rahatlatılacak”
Konuyla ilgili açıklama yapan Karavezirler, verilen yetkilendirmeyle havalimanındaki trafik sorununu çözmek için yoğun mesai harcadıklarının, her kesimin sesine ve talebine de kulak verdiklerinin altını çizdi.
Ali Karavezirler, havalimanındaki trafik akışının rahatlatılarak, güvenli hale getirilmesi, kaosu ortadan kaldıracak düzenlemelerin kısa vadede hayata geçirileceğini söyleyerek çalışmaların çok hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.
İlk etapta otobüs ve taksilerin durak noktasının belirlendiğini ifade eden Karavezirler, işleyişin yerinde görüleceğini, bu sürede zabıtaların da bölgede denetimlerini sürdüreceğini artık havalimanı önüne araç park edilerek yolcu beklemesi yapılamayacağını vurguladı.
 
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