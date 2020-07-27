Son aylarda ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan “Covid 19” salgını ile temizlik çalışmalarına ağırlık veren Değirmenlik Belediyesi, Aralık 2019’dan başlanan ve bugüne kadar 4’üncü kez yapılan temizlik seferberliğini gerçekleştirdi

Değirmenlik Belediyesi, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm köylerde sürdürmüş olduğu temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Son aylarda ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan “Covid 19” salgını ile temizlik çalışmalarına ağırlık veren Değirmenlik Belediyesi, Aralık 2019’dan başlanan ve bugüne kadar 4’üncü kez yapılan temizlik seferberliğini gerçekleştirdi.Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bu süre içerisinde tüm köy içlerinin, cami ve mezarlıkların, ana caddelerin temizlendiğini kaydederken, Yonca Kavşağı-Ercan Çemberi arası refüjü ile Çukurova Kavşağı’ndan Kirli Sanayi girişine kadar bütün refüjlerin, tüm köylerimize giden yolların banket kenarlarının da temizlendiğini belirtti.Karavezirler ayrıca, Ercan Havaalanı’nın iç ve dış temizliğinin, Sivil Havacılık, Gümrük ve İtfaiye’nin de belediye temizlik ekiplerince yapıldığını ifade etti.Değirmenlik Belediyesi olarak, beldenin daha çağdaş, temiz ve düzenli bir yapıya sahip olabilmesi adına gerekli tüm çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğinin altını çizen Başkan Ali Karavezirler, hummalı çalışmalarından dolayı tüm temizlik ekiplerine de teşekkür etti.Belde halkına da çağrıda bulunan Başkan Ali Karavezirler, “Gelin el ele, hep birlikte bölgemizi temiz tutalım” dedi.