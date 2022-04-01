Karaveziler: Değirmenlik bölgesine pandeminin etkilerine rağmen 40 milyon TL’ye ulaşan yatırım yaptık

Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler, pandeminin etkilerine rağmen 40 milyon TL’ye ulaşan yatırımı halkla buluşturduklarının altını çizerken, su sorununa üretilen çözümlerin ise en önemli moral kaynağı olduğunu vurguladı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, birlikte yönetim ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısında son dört yılın icraatları hakkında bilgi verdi.

Başkanı Ali Karavezirler toplantıda yaptığı konuşmasında, göreve geldiği günden bu yana birlikte çalıştığı tüm belediye personeline ve belediye meclis üyelerine, ayrıca muhtarlara teşekkürlerini sundu.

Değirmenlik Belediyesi’nde “Hizmet etmek sevmekle başlar” diyerek konuşmasına devam eden Karavezirler, görev süresince eğitime ve okullara yönelik yapılan çalışmaları da aktarırken, işbirliklerinden dolayı okul müdürlerine ve öğretmenlerine de teşekkür etti.

Karavezirler, pandeminin etkilerine rağmen 40 milyon TL’ye ulaşan yatırımı halkla buluşturduklarının altını çizerken, su sorununa üretilen çözümlerin ise en önemli moral kaynağı olduğunu vurguladı.

30 Mart Çarşamba akşamı, saat 19:30’da, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda; Değirmenlik’e yönelik kamuoyu araştırma sonuçlarının yanı sıra, titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan Değirmenlik Belediyesi’nin mevcut durum analizi raporu sivil toplum örgütleri temsilcileri ile paylaşıldı.

Toplantıda ilk olarak Red Border Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nden Siyaset Bilimci Dr. Salih Egemen, kamuoyu araştırmasını paylaşırken, daha sonra Ekonomist ve Kalkınma Uzmanı Belgin Özoğlu Değirmenlik Belediyesi’ne yönelik mevcut durum analiz raporunu sundu.

