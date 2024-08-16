Karavelioğlu: “Elektrik kesintileri kötü yönetimin göstergesidir”

UBP Genel Başkan adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu yaptığı açıklamada, elektrik üretiminde aylardır yaşananların kötü yönetimin bir örneği olduğunu belirterek, elektrik konusunda kısa, orta ve uzun vadeli plan yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Karavelioğlu, Teknecik santralinin yarattığı çevre kirliliğine değinerek, ‘İnsanımız kalitesiz yakıt nedeni ile zehir solumak zorunda mı?’ diye sordu.



Dr. Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle;

“Elektrik üretimimizin kabaca %65’ini Teknecik, %35’i Aksa’dan sağlıyoruz. Bu üretim bize yetmiyor. Rum tarafından da elektrik almak zorunda kalıyoruz. Rum tarafından alınan elektriğin fahiş fiyatlarla alındığı belirtiliyor. Kıbtek yönetimi alım fiyatını açıklamalıdır.



Teknecik santralinin yarattığı çevre kirliliği ortada. İnsanımız kalitesiz yakıt nedeni ile zehir solumak zorunda mı? Enerji konusundaki ilk hedeflerimizden birisi Teknecik santraline filtre takılması olacaktır.



Orta vadede mevcut üreticilerin yanına, özellikle doğalgazla/ LPG ile çalışan yeni elektrik üreticilerini koymamız gerekiyor. Şeffaf bir şekilde düzenlenecek uluslararası ihalelerle bunu yapacağız. Teknecik’teki santralimizin doğalgaza üretim yapacak şekle döndürülmesini hedeflemeliyiz.

Uzun vadede ise Türkiye ile enterkonnekte olmazdan önce Güneş Santrallerinin kurulmasını teşvik etmemiz gerekiyor. Ben Türkiye ile enterkonnekte olmayı Güneş enerjisinden faydalanmamızın yolunu açacak olması bakımından da çok önemsiyorum.



Yıllardır başında bulunduğu kurumları başarılarla yönetmiş bir kişi olarak 21 Eylül’de yapılacak kurultaya Genel Başkanlığa talip oldum ve Partimizin ve ülkemizin iyi yönetilmediğini düşünen çok sayıdaki üyemizin, yeni vizyondan, projelerden bahseden liderliğe destek vereceğini düşünüyorum.”