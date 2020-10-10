Karavan kül oldu

Yeniboğaziçi kamp alanında karavanın elektrik aksamlarının kısa devre yapmasıyla meydana gelen yangında bir karavan yanarak kül oldu

Yeniboğaziçi kamp alanında çıkan yangın sonucu bir karavan yanarak kül oldu.Dün saat 13:40 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde bulunan Salamis Kamp Alanı içerisinde, Adnan Acar'a ait karavanda, jeneratörün düzensiz elektrik vermesi neticesinde karavanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye ekipleri ve Yeniboğaziçi Belediyesine ait tanker tarafından müdahale edildi.Yangın sonucu, Adnan Akar'a ait karavan tamamen, Adem Dağlı'ya ait karavan ise kısmen yanarak zarar gördü.