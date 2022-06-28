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Karataş’tan iyi haber

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Dikmen'de futbol oynarken yaralanan ve yoğun bakıma alınan 11 yaşındaki Kadir Karataş’ın genel sağlık durumu iyi, tedavisine devam ediliyor.

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Karataş’tan iyi haber
Dikmen'de önceki Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında, futbol sahası içerisinde arkadaşları ile futbol oynayan 11 yaşındaki Kadir Karataş, kaleye giden topu kurtarmak için üst kale direğine tutunmak istemiş, demirden yapılan seyyar kalenin devrilmesiyle başından ve sol kolundan yaralanmıştı. Karataş, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.
 
 
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