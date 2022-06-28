Karataş’tan iyi haber

Dikmen'de önceki Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında, futbol sahası içerisinde arkadaşları ile futbol oynayan 11 yaşındaki Kadir Karataş, kaleye giden topu kurtarmak için üst kale direğine tutunmak istemiş, demirden yapılan seyyar kalenin devrilmesiyle başından ve sol kolundan yaralanmıştı. Karataş, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.
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