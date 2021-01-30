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“Kararlara uyalım, evde kalalım”

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Cumhurbaşkanı Tatar, Covid -19 tedbirlerine uyulması için halka çağrıda bulundu

“Kararlara uyalım, evde kalalım”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alınan Covid -19 tedbirlerine uyulması için halka çağrıda bulundu. Tatar, “Kararlara halkımızın sıkı sıkıya uyması ve elzem durumlar haricinde evde kalınması önem arz etmektedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar dün konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Dünya genelinde yeni tip corona virüs günlük vaka sayıları artarak devam ederken ülkemizde de benzer artışlar yaşanmaktadır. Bu bağlamda Bakanlar Kurulumuzun Covid-19 önlemleri çerçevesinde aldığı kararlara halkımızın sıkı sıkıya uyması ve elzem durumlar haricinde evde kalınması önem arz etmektedir. Her bireyin maske, mesafe, hijyen ve havalandırma gibi tedbirleri istisnasız uygulaması bulaşıcılık zincirini kırmada ve halk sağlığının korunması ile birlikte günlük artışların kontrolünde hayati önem taşımaktadır.
Aynı zamanda, olası temaslıların durumlarını gizlemeden Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerini bilgilendirmeleri, ülke olarak daha önce olduğu gibi bu süreçten başarıyla çıkmamızda önemli rol oynamaktadır. Bu bilinçle, hepimizin gereken hassasiyeti göstermesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Vatandaşlarımızın, sosyal medya ve benzeri mecralarda yaratılan bilgi kirliliği ile değil, Hükümetimizin aldığı tedbirler ve açıklamalar doğrultusunda hareket etmelerinin öneminin altını çizerim. Bu vesileyle, tüm sağlık çalışanlarımızı pandemi sürecinde göstermiş oldukları üstün gayret ve verdikleri mücadeleden dolayı bir kez daha kutlar, özverili çalışmaları için teşekkürlerimi yinelerim”
 
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