Karara tepki yağdı

Testlerin ücret alınacak olmasına vatandaşlardan tepki yağdı. Vatandaşlar, kimsenin para verip test yaptırmayacağını, vakaların daha da çoğalacağı görüşünde



1 Eylül'den itibaren aşılı ya da aşısız olmasına bakılmaksızın herkesin PCR ya da Antijen test ücretini ve karantina giderlerini kendi cebinden ödeyecek olmasına yönelik alınan karara vatandaşlar isyan etti.

Sosyal medya hesabından görüşlerini paylaşan vatandaşlar, bu kararın yanlış olduğunu ifade ederek zaten zar zor geçinen halkın belinin tamamen büküleceğini ifade ettiler.

Bu karar sonrasında hiçbir vatandaşın test yaptırmayacağını belirten vatandaşlarımız, böylece vakaların daha da çoğalacağını iddia ettiler.



İşte sosyal medyadan görüşlerini paylaşan vatandaşlarımızın yazdıkları:





Aral Moral:

Çok değil. Daha bir kaç gün önce, aşıyı teşvik etmek için (sadece) aşısız kişilere yapılacak testlerin ücretli olacağı açıklanmıştı.

Ancak bu sabah kinder süpriz yumurtadan çıkan, testlerin sadece aşısızlara değil, aşılılara da ücreti olacağıdır.

Ülke insanı, günlük yaşantısına dokunan her alanda ama her alanda zamlarla boğuşurken, ciddi bir ek külfet getirecek bu yaklaşımla test yapmaktan kaçınacaktır. Sonucu da bulaş riskinin artmasıdır.

Kimsenin bu ülke insanın ne cebiyle, ne psikolojisyle, ama en önemlisi ne de sağlığıyla oynamaya zerre hakkı yoktur..!







İbrahim Mısırlıoğlu:

Memleketi batırdınız, insanların ensesinden toparlamaya çalışırsınız… Asgari ücretliynan dalga geçersiniz, üstüne elektriğe zam, tüpe zam, benzine zam, tavuğa zam… İnsanlar battı, işyerleri birer birer kapanır. Döviz aldı başını gider, önlem alan yok… İnsanlara yardım eden yok, halkı düşünen yok, aman goltuklarınıza bişey olmasın ha…

PCR’ın ücretli olmasından sonra

20.000 x 100 TL = 2 Milyon TL günde

2 Milyon TL x 30 = 60 Milyon TL ayda

güzel para

Haftada 1 PCR ayda 400 TL

Garı-goca PCR ayda 800 TL

4 kişilik aile ayda 1600 TL

İnsanlar elektriği, suyu, ihtiyaçları ödeyemeyyor siz yük alacağınıza yeni külfet yaratın…

Bekleyin da gidecekler PCR’a



Eralp Şerifoğlu:

PCR ve Antigen Testleri Ücretli Yapılacak!

Ülke de Kaos yaratacak yeni bir karar.

Pcr ve Antigen Testleri 1 Eylül Tarihinden itibaren herkese ücretli olacakmış.

Pcr Testi 100 TL

Antigen Testi 40 TL

Kesin Karar alındı diye yazıyorum.

KTFF kulüplerden haklı olarak her maç öncesi saha içerisinde bulunacak olan herkesten PCR testi istedi.

Bu sayı her takım için yaklaşık 25 kişidir.

Ayda 4 maç x25 = 100 PCR testi

100x100Tl= 10000Tl.

Bizler de kendi sağlımızı korumak adına haftada en az 1 kez antigen testi yapıyoruz.

Ayda 4x20 =80 Antigen testi

80x40TL= 3200 TL

Her kulüp için Aylık Toplam ödenmesi gereken Test parası=13200 tl.

Testler için 9 ay sürecek sezon Sonunda ödenmesi gereken ücret her kulüp için yaklaşık 120.000 tl( yüz yirmi bin Türk Lirası)

Sayın Yönetenler;zaten çocuklarımızın çoğu okul parasına futbol oynuyor. Bu paranın neredeyse 3/1 ni her ay sadece Teste vermek durumunda kalacaklar.

Kulüplerimizin bir çoğunun hali memleket gibi. Onlar test ücretlerini karşılayın dese, bütçelerine aylık 13000 TL eklemek zorunda kalacaklar. Bu parayı bu zamanda bulmak kolay mı?

Ülkede her gün 180 vaka varken böylesi bir karar

Nereden baksak yanlış bir karardır.

Bu karar yalnız Futbolu, sporu değil, Eğitimi ve çalışma hayatını da çok olumsuz etkileyecektir.

Bari aşılı aşısız ayırımını olsun yapsaydınız!

Değerli Yönetenler, bu karardan hemen vazgeçin.





Berkem Korbay:

Aşısızlara PCR, ücretli dendiğinde alkışladık, teşvik dedik,

Aşılı-Aşısızlara Herkese ücretli dersen, kimseler de taranmaz..

her yeri zorunlu PCR mecburiyetinde bıraksan da taranmaz, denetleyemeyeceğinizi bilir bu millet!

zaten yoldan raydan hatta kontrolden felaket derecesinde çıkmışken bu illet kaldırımlarda öldürür adalımı..





Gürcan Topukçu:

1 Eylül'den itibaren PCR ve Antigen testleri herkese ücretli oluyormuş. (aşılı/aşısız farketmeden)

Eylül'ün ilk günleri için test vaka sayıları tahminlerinizi alayım.

Benimki şöyle

1 Eylül 25 test 1 vaka

2 Eylül 23 test 2 vaka

3 Eylül 27 test 1 vaka

Haftaya bakanlarımız çıkıp "Dünya bizi örnek alsın. Covid'i bitirdik" diye açıklama yaparlar artık

Plandemiciler de devletin gözü açıldı. Sahte testlere son diye bayram ederler







Orhun Karagözlü:

Aşılılara ve aşısızlara pcr testleri ücretli oluyor. Ücreti 150 Tl. Virüsün patlamasına vesile olacak olan hükümet yetkililerini canı gönülden kutluyorum. içlerinde beyni çalışan bir kişi yok mu bunların





Hasan Aytaç Eşan:

Bu saatten sonra PCR testi yapmıyorum 2 doz aşım vardır her hangi bir mekân da varsa beni içeri almaycak evimde otururum siz bir galbur samanı 2 eşşeğe pay edemezsiniz yok bu memleketi yöneteceksiniz.





Evren Bahtıkara:

Salgın kontrolden çıkmışken,

Evine halen daha 2 sokum ekmek götürebilen vatandaş ve kepenk indirmeyip direnen birkaç esnaf varken alabileceğiniz en doğru kararı aldınız bravo...

Yakındır hastalık bulaşmayan ve evine 2 kuruş götürebilen ne bir vatandaş ne da ayakta durabilecek bir esnaf kalır merak etmeyin...

Eğitimi ve sporu nasıl sürdüreceksiniz bu kararla onu da merak ederim...

Oldu olacak dövize da endeksleyin PCR ları ki döviz artarsa ZAM da yapabilelim...





Tijen Zeybek:

Elektrik sorunlu ve pahalı, gaz pahalı, salgın var ve PCR’ı paralı yapmak niyetinizdesiniz, asgari ücreti belirleyemiyorsunuz. Sağlık Bakanı PCR’ın ücretli olmaması için mücadele edeceğini söylüyor. Devlet kurumlarının telefonları cevap vermiyor. Pozitifler evlerine gönderiliyor. Ne ile iştigal ediyorsunuz eyy hükümet edenler.