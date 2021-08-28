“Karar alınırken ben yoktum”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, kendisinin yurtdışında olduğu sırada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un önergesiyle, Bakanlar Kurulu’nun, testlerin ücretli olması yönündeki kararı aldığını söyledi ve ekledi: “Bu kararla okulların açılması riske girecek”





Yüz yüze eğitimin başlaması için hazırlıklar sürerken, PCR ve Antijen testlerinin ücretlendirilmesini eleştiren Sağlık Bakanı Ünal Üstel, okulların açılmasının riske gireceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR ve Antijen testlerinin ücretli olması yönündeki kararla ilgili Kıbrıs Postası TV’de değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, kendisinin bir vesileyle yurtdışında olduğu sırada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un önergesiyle, Bakanlar Kurulu’nun, testlerin herkes için ücretli olması yönündeki kararı yürürlüğe soktuğunu, bu duruma üzüldüğünü ifade etti.

Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağını, vaka sayılarının KKTC’nin pandemi sürecindeki en yüksek rakamlarına ulaştığını belirten Üstel, “Aniden Maliye Bakanı böyle bir önerge ortaya koyuyor ve benim olmadığım bir Bakanlar Kurulu toplantısında bu karar geçiriliyor. Bu beni gerçekten üzmüştür” dedi.

Üstel, “Bu şekilde devam edersek insanlar test yapmaya gitmeyecek, daha çok bulaş olacak, ülke kapanacak böylesi mi daha iyi? Yoksa daha çok test ve tarama yaparak ülkenin kapatmadan, daha iyi bir noktaya götürmek. Böyle bir gidişat olursa okulların açılması zora girecek” ifadelerini kullandı.

Üstel, bir taraftan insan sağlığını tehlikeye sokmadan, bir taraftan da ekonomik çarkları çevirmeye devam ederek süreci yönetmeye çalıştıklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar içinde çalışmalar yaptığını, izne bile çıkamadıklarını, bulaşın yayılımını önlemek ve ülkeyi kapatmak adına çaba sarf ettiklerini ifade eden Üstel, “Aşıya ve teste teşvik yapacağımız noktada bu kararın alınması beni gerçekten üzüyor” şeklinde konuştu.

Testlerin ücretlendirilmesi konusunun daha önce de gündeme geldiğini ve sadece aşı yaptırmayan vatandaşların ücret karşılığı test yaptırması ve aşıya teşvik edilmesinin konuşulduğunu belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Aşılma sürecinde sıkıntılı bir sürece girdik. Aşı karşıtı insanlarımız var. Ücretlendirilecekse, en azıdan aşısızlara yönelik böyle bir karar üretilsin dedik. Bunu da cüzi bir rakam yapın dedik. Ama Maliye Bakanı böyle bir önerge getirdi. Hem de benim Bakanlar Kurulu’nda olmadığım bir süreçte. Biz tepkimizi koyduk. Bizim daha çok tarama yapmamız lazım. Testlerin ücretli olması halinde, Sağlık Bakanlığı bölgesel taramalar yapamayacak. Yüz yüze eğitim başlıyor, orta ve ilköğretimdeki öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde test yapacak ama öğretmen ve veliler? Sıkıntılı bir süreç yaklaştı. Bu sıkıntıları Başbakana anlattık. Bu kararın hafifletilmesi için bir takım girişimler yapıyorum. Biz Sağlık Bakanlığı olarak ciddi bir sıkıntı içindeyiz.”

Üstel, kararın tadil edilmesi için Sağlık Bakanlığı olarak büyük bir uğraş vereceklerini belirterek, “Bunun faturası bize kesilecek” dedi.

