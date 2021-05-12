Karantinayı girmemek için sahte evrak iddiası

YDP Başkan Yardımcısı Suphi Asıltürk’ün, adaya gelişte karantinaya girmemek için sahte evrak düzenlediği iddia edildi. Ancak Asıltürk iddiaları yalanladı







Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suphi Asıltürk karantina kurallarına uymayıp evrakta sahtecilik yaptığı öğrenilmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda polise suç duyurusunda bulunulduğu ve polisin de Suphi Asıltürk tarafından evrakta sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Asıltürk'ün 20 Nisanda yurtdışına çıktığı ancak evrakta 26 Nisan’da çıkmış gibi gösterildiği daha sonra ise 29 Nisan da adaya geri döndüğü ancak heyette olmuş gibi gösterilip evrakta sahtecilik yaparak karantinaya girmemesi için evrak düzenlediği ve bu evrağı tedavüle sürdüğü belirlendi.

Gelen evrakta bakan ile birlikte çıkış yapıp tekrardan bakan ile adaya geleceği söylenen şahsın Bakandan önce çıkış yaptığı ve Bakandan öncede tekrardan adaya giriş yaptığı görüldü.

Kendisine evrağın bakan ile birlikte giriş çıkış yapılacağı için verildiği ancak bakan ile birlikte olmadığı belirlendi. Bu neden üzerine Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında soruşturma başlattığı ve daha sonra olayı polise bildirildiği açıklandı.

Öte yandan Suphi Asıltürk konuyla ilgili açıklama yaptı.

Suphi Asıltürk’ün açıklaması şöyle:

“Bazı basın ve yayın organlarında yer alan asılsız, art niyetli ve çarpıtılmış haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruriyeti doğmuştur.

20 Nisan’da planlanmış olan İstanbul ve Ankara’da yapılacak resmi ziyaretlerimiz için 16 Nisan tarihinde sağlık bakanlığına benim de içinde bulunduğum heyet ile alakalı yazı yazılarak karantina muafiyeti istenmiştir. Sağlık Bakanlığından konu ile alakalı cevap tarafımıza 19 Nisan tarihinde gelmiş ve isteğimiz uygun bulunmuştur. Ancak 20 Nisanda yapılacak meclis oturumunda nisap sorunu yaşanacağından dolayı Sayın Bakanımız gidişini ertelemiş ve Ankara ziyaretlerinde beni görevlendirmiştir. Ben ise 20 Nisan’da İstanbul üzerinden Ankara’ya giderek gerekli görüşmeleri gerçekleştirdim. Daha sonra İstanbul’a dönerek sayın Bakan ile buluştuk ve İstanbul temaslarımıza devam ettik. Sayın Bakan İstanbul’dan Ankara’ya giderek temaslarına devam etti ve 30’unda KKTC’ye geri dönüş yaptı. Ben ise 29’unda İstanbul’dan KKTC’ye dönüş yaptım. Konu ile alakalı istenen tüm bilgi ,belge ve yazışmalar bugün polise teslim edilmiş olup gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Objektif gazetecilik anlayışına sığmayan, çarpıtılmış, yanıltıcı, art niyetli ve Bakanlığımızı yıpratma amaçlı hazırlanan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunulur.

