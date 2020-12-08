Karantinaya 100 milyon TL gitti

KKTC Maliyesi, karantina ücretleri için bugüne kadar 100 milyon TL ödedi. 2020 bütçesinde pandemi için ayrılan 155 milyonluk ödeneğin tamamı da bitti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemiye yönelik 2020’ye ayrılan kaynağın tamamının bittiğini açıkladı.

Tur operatörü gibi organizasyonlar yaptıklarını, şu anda 46 tesiste, 2800 civarında kişinin karantinada tutulduğunu belirten Amcaoğlu, 9 Mart’tan bu güne kadar vaka sayılarını hatırlattı, başarılarının ‘rakamlarla ortada’ olduğunu savundu.

Hükümetsizlik nedeniyle ek bütçe yaratılamadığını söyleyen Amcaoğlu, geçici bir süre bazı kararlar alınmaz zorunda kalındığını açıkladı. Gelmesi muhtemel 5 bine yakın KKTC vatandaşı öğrencinin karantina süreci için çalışma yapıldığını ve kaynak arandığını belirtti.

Mecliste konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, COVİD-19 ile ilgili ilk sürecin 9 Mart’ta başladığını kaydederek, 30 milyon TL’lik bir ödenek kalemi oluşturduklarını, bugüne gelindiğinde 2020 bütçesinde 155 milyonluk ödenek kalemi ayrıldığını belirtti.

Amcaoğlu, “Bu kalemin tamamı bitti. 100 milyon TL’lik kısmı karantina süreçlerine harcadık” dedi.

Bakan Amcaoğlu, şu anda 46 tesiste 2 bin 828 kişinin kaldığını belirterek, “Kimseyi ayrı tutmadık. Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşın, öğrencinin, oturma izinlinin ve yabancı uyruklu çalışma izinlilerin karantina süreçlerini karşıladık. Taşıma da dahil. Yani sadece Maliye Bakanlığı yapmadık, tur operatörü gibi bu kişilerin karantina süreçlerini sağlıklı şekilde geçirebilmesiyle ilgilendik” şeklinde konuştu.

Kuzeydeki ve güneydeki vakaları karşılaştıran Amcaoğlu, aralık ayında KKTC’de 68, Güneyde bin 886 olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, “Maliye Bakanlığı olarak acizlik göstermedik. Çocukların evlerine ulaşabilmesi için charter seferler düzenledi. Hepsinin tek tek evine getirilmesini sağladık, gelemeyenler ve burs alamayanlar için de bin 700’lik aylık katkı sağladık. Geldiğimiz noktada hükümetsizliğin yarattığı sıkıntı nedeniyle ek bütçe yaratamadık, yapamadık, ödenek kalemlerindeki yetersizlikten dolayı bu konuyla ilgili ulaştırma, sağlık ve maliye bakanlığında yapılan toplantıda, geçici süre, 2020 bitimine kadar bazı kararlar almak zorunda kaldık.” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, aralık, ocak ve şubat aylarında ülkeye gelmesi muhtemel 5 bine yakın yabancı ve KKTC uyruklu öğrencinin karantina süreçleriyle ilgili çalışmayı yaptıklarını, buraya 10 milyon TL’lik bir ödenek kalemi gerekli olduğunu söyledi.