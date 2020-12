“Karantinasız girişte taviz verilmemeli”

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış vurguladı:





Katıldığı tv programında pandemi hastanesinin fiilen devreye girmesi gerektiğine dikkati çeken Ahmet Varış şöyle dedi;

“Bugüne kadar baktığımızda sürecin çok kötü yönetilmediğini görüyoruz. Kaybımız olmadı… Etkili aşı olmadan bu süreç bitmeyecek. Yıllar boyu da sürebilir. Önce kendimizden başlayarak bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu süreç çok dinamik oldu. Mesele tedbirleri kademeli olarak yapmaktır. Öncelikle karantinasız giriş konusunda taviz vermememiz çok önemli. Bunu gevşettiğimiz her dönemde artış yaşadık. Tam kapanmanın son dönemde yaşanacağını düşünmüyorum. Önümüzde bir yılbaşı süreci var. Henüz kullanıma girmemiş olan pandemi hastanesi var. Bir an önce gerekli istihdamların yapılması önemli… Hastane yatılı kapasite açısından ülkemizdeki ikinci hastane olacak. Bu istihdamın bir an önce sağlanması gerekir. Hekim istihdamına baktığımızda son 4 yılda istihdam yapılmadı. ”