Karantina ve PCR test ücretlerinde muafiyet kararı

Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşlarına, çalışma ve oturma izni olanlara ve ülkeye gelecek öğrencilere, karantina ve PCR test ücretlerinden muafiyet kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Eylül tarihli kararla, Covid-19'a karşı alınan ek tedbirler neticesinde 7 Eylül’den itibaren getirilen karantina şartı ve karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği ile ilgili karar değiştirildi.

Yeni uygulamaya göre, KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretleri devlet tarafından karşılanacak. Bu kategoriler dışında kalanlar ise karantina ve PCR test ücretlerini kendileri ödeyecek.

Bu kararda ücretten muaf olduğu halde 7 Eylül’den itibaren ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretlerin kendilerine iade edilmesine de karar verildi.