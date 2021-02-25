banner583
banner590
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
18 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
 
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
22 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
24 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
101 0
banner529
banner570

Karantina ücretlerini devlet ödesin, binlerce turist getiririz

banner476

Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, turistlerin karantina ücretlerinin ödenmesi kaydıyla binlerce nitelikli turist getirmeye hazır olduklarını bildirdi

Karantina ücretlerini devlet ödesin, binlerce turist getiririz

Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Turistlerin de karantina ücretlerinin ödenmesi kaydıyla binlerce nitelikli turist getirmeye hazırız” dedi.
Erbaş'ın paylaşımı şöyle:
KKTC'nin iki lokomotif sektörü Yüksek öğretim ve Turizmdir. Adamıza gelecek öğrencilerin karantina ücretinin devlet tarafından karşılanmasından anlaşılan devletimiz lokomotif sektörleri destekleme kararı almıştır.
En son açıklanan ekonomik pakette çalışanına ve işletmelerine destek alamayan, vergilerini tastamam ödeyen ve 12 aydır turistleri adaya getiremeyen turizm sektörü; karantina ücretlerinin devlet tarafından karşılanması ve karantina şeklinin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenmesi koşulu ile pandemi süresince binlerce nitelikli turist getirmeye hazırdır.
Yetkili makamların ilgisine”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.