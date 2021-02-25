Karantina ücretlerini devlet ödesin, binlerce turist getiririz

Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, turistlerin karantina ücretlerinin ödenmesi kaydıyla binlerce nitelikli turist getirmeye hazır olduklarını bildirdi



Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Turistlerin de karantina ücretlerinin ödenmesi kaydıyla binlerce nitelikli turist getirmeye hazırız” dedi.

Erbaş'ın paylaşımı şöyle:

KKTC'nin iki lokomotif sektörü Yüksek öğretim ve Turizmdir. Adamıza gelecek öğrencilerin karantina ücretinin devlet tarafından karşılanmasından anlaşılan devletimiz lokomotif sektörleri destekleme kararı almıştır.

En son açıklanan ekonomik pakette çalışanına ve işletmelerine destek alamayan, vergilerini tastamam ödeyen ve 12 aydır turistleri adaya getiremeyen turizm sektörü; karantina ücretlerinin devlet tarafından karşılanması ve karantina şeklinin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenmesi koşulu ile pandemi süresince binlerce nitelikli turist getirmeye hazırdır.

Yetkili makamların ilgisine”

