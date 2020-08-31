Karantina otellerine 13 milyon 800 bin TL

Maliye Bakanı Amcaoğlu KKTC’de ilk COVİD-19 vakasının görüldüğü 10 Mart’tan 27 Ağustos’a kadar otel ve benzeri tesislerde karantinaya alınanlar, pozitif olan ancak semptom göstermediği için hastaneye değil de buralara yerleştirilenler ve onların temaslıları için 13 milyon 791 Türk Lirası ödeme yapıldığını belirtti







Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, mart ayından bu yana yaklaşık 20 otel ve turistik tesiste 4 bin 600 kişinin Covid 19 nedeniyle karantinaya alındığını, bu kişiler için 13 milyon 791 Türk Lirası ödeme yapıldığını açıkladı.

Amcaoğlu, yazılı açıklamasında KKTC’de ilk COVİD-19 vakasının görüldüğü 10 Mart’tan 27 Ağustos’a kadar otel ve benzeri tesislerde karantinaya alınanlar, pozitif olan ancak semptom göstermediği için hastaneye değil de buralara yerleştirilenler ve onların temaslıları için yapılan harcamalar konusunda açıklama yaptı.

Olgun Amcaoğlu, 27 Ağustosa kadar yaklaşık 20 otel ve turistik tesiste 4 bin 600 kişinin karantinaya alındığını ve söz konusu kişilerin konaklamasıyla ilgili 13 milyon 791 TL, 40 kuruş ödeme yaptıklarını açıkladı.

Maliye Bakanı, söz konusu tarihler içinde, PCR testleri pozitif çıkan 78 kişinin 2 tesiste, onların 248 temaslısının 5 tesiste tutulduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, PCR test sonuçları pozitif çıkacak olanlarla onların temaslılarının gözaltında tutulması maksadıyla, geçtiğimiz hafta Özok University Öğrenci Kenti Limited ile anlaşma yaptıklarını belirtti. Bu anlaşma gereğince, ilgili kuruma ait 5 blok içerisinde 530 yatak kapasiteli 265 oda sağlandığını belirtti.



“BİR ODA İÇİN GÜNLÜK 123,75 TL… YEMEK İÇİN DE 100 TL ÖDENECEK”

Maliye Bakanı, söz konusu kuruma odabaşı günlük 123,75 TL, yemek için de günlük 100 TL ödeneceğini ifade etti.



“MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYUN”

Bakan Amcaoğlu, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Amcaoğlu, hem insanların sağlığını hem de ekonomiyi korumak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek,

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanımızda olması, en büyük güvencemizdir” dedi.

