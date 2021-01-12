Karantina otelleri şikâyetçi

Karantina ile temaslı otelleri, imzalanan farklı protokollerle birbirinden ayrıldı ancak son birkaç aydır otellere giriş yapan yolcuların adil dağılımı konusunda şikâyetler geliyor



Pandemi sürecinin başlarında belli bir kargaşa sonrası adil bir şekilde düzenlenmeye çalışılan ‘karantina otelleri’ konusu hakkında sık sık şikâyetler geliyor.

Özellikle 118 üyesi olan Ticaret Odası’na gelen şikâyetler bu tesislerin “seçimi” konusunda “adil bir dağılımın yapılmadığı” yönünde.

Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Maliye ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise bu şikâyetleri doğruluyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta, ülkemize gelen mevsimlik işçilerin konteynırlar ile gece kulüplerinde ağırlanması ise konuya başka bir boyut kattı.

Ücretinin peşinen ödenip kiralanmış bazı otellerde uygun yer olduğu halde, bakanlığın vakaları “ekstra para ödenen otele” de göndermeyi tercih ettiği iddia ediliyor.

Hükümet, ÖZOK yurdu ile Malpas Otel'i boş veya dolu olarak bu amaca yönelik 'tamamen’ kiraladı. ÖZOK'ta sadece temaslı pozitifler yer alıyor.

Mağusa’daki Salamis Otel'in ise pandemi sürecinin başında “ilk karantinaya alınan otel” olması nedeniyle “mağduriyeti” düşünülerek öncelik verildiği ifade ediliyor.

Girne’de bulunan Acapulco Oteli’ne ise “yönlendirmede” öncelik verildiği gayri resmi olarak belirtiliyor.

Can çekişen turizm sektörü dikkate alındığında, bu dağılımın adil bir şekilde yapılmadığı şikâyetlere yansıyor.

Ticaret Odası’na kayıtlı 118 üyeden karantina oteli olarak doldurulan yalnızca 3-5 otel var. Bu da bazı otellerin öne çıkmasına ve Otelciler Birliği içerisinde büyük bir dengesizlik ve mağduriyet oluşturduğu kanaatleri ile şikayetlere neden olduğu değerlendiriliyor.

