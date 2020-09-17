Karantina merkezi yerine insanları evde izole etmeliyiz

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, karantina merkezi yerine insanların evlerinde izole edilmesi gerektiğini vurguladı





Kanal T’de yayınlanan ‘Haber Zamanı’ adlı programa konuk olan Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, pandemi ve sağlık sektörü hakkında açıklama yaptı.

Dr. Remzi Gardiyanoğlu, karantina sisteminin yararı olmadığını belirterek, “Karantina merkezlerine insanları doldurmak yerine, pozitif olan vatandaşlarımızı kendi evlerinde izole ederek, sağlık ihtiyaçlarını ayaklarına götürürsek daha pozitif bir süreç elde etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar karantinaya girmemek için test yaptırmıyor, eğer bu sistem kalkarsa insanlar daha rahat test yaptırır” diyen Gardiyanoğlu sistemin yanlış olduğuna değindi.

Yurt dışından gelen pozitif hastaları karantina merkezlerine yığmanın hiçbir anlamı olmadığına da vurgu yapan Dr. Gardiyanoğlu, yapılması gerekenin pozitif olan yolcuları tekrar ülkelerine göndermek olduğunu belirtti.

Serbest çalışan hekimler olarak, kamunun ihtiyacı var ise tek bir şart koşulunda üstlerine düşen görevi yapacaklarını belirten Gardiyanoğlu, kamu hekimlerinin de serbest çalışan hekimler ile aynı standartta çalışması halinde koşulsuz şartsız bir şekilde yardımcı olunacağını aktardı.

Sağlık sektörünün, pandemiden önce de Sağlık Bakanlığı tarafından değil, başka güçler tarafından yönetildiğini de savundu.



