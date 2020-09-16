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Karantina kurallarına uymayanlara ceza uygulanacak

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Karantina kurallarına uymayanlara, 5 asgari ücret ile 1 yıl hapis öngörülüyor.

Karantina kurallarına uymayanlara ceza uygulanacak

Bulaşıcı Hastalıklar  (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin 36. Ve 43. Maddelerinde neler yer aldı?
 -Maske ve mesafe kurallarına uymayanlara aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında para cezası, karantina kuralına uymayanlara aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezası, 1 (bir) yıla kadar hapis cezası öngörüldü.
 
-Salgın kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan resmi kararlara uyulmaması durumunda, maske veya sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde, aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
 
-Bakanlıkça imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon (tecrit) kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar ise aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezası, 1 (bir) yıla kadar hapis cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.
Kişilerin kamu sağlığını tehdit edebilecek şekilde davranması halinde, işletmelerin kapatılması kararına aykırı hareket etmesi halinde, aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarına kadar para cezası veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezası veya her iki cezayı birden alabileceği ifade edildi.
Cezalarının 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde ise suçun mahkemeye intikal edeceği ve mahkûmiyet halinde, aylık brüt asgari ücretin 6 (altı) katı tutarına kadar para cezası veya hapislik cezası verileceği de değişiklik içerisinde yer aldı.  İdari para cezaları, kapatma cezası ile organizasyon ve etkinliklerinin durdurulması ise Bakanlık ile birlikte Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi durumunda belediye kolluk görevlileri veya belediye sağlık personeli tarafından da kullanılabileceği belirtildi.
 
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