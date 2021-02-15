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Karantina hemşireleri, hastaların yüzünü güldürdü

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Acil Durum Hastanesi'nde karantina hemşireleri, özel olarak giydikleri tulumların üzerine “Sevgi güçtür”, “Sevgi şifadır” ve “Sevgi değişimin mührüdür” yazarak anlamlı bir mesaj verdi

Karantina hemşireleri, hastaların yüzünü güldürdü
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Acil Durum Hastanesi'nde karantina hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalar için özel olarak giydikleri tulumların üzerine “Sevgi güçtür”, “Sevgi şifadır” ve “Sevgi değişimin mührüdür” yazan karantina hemşireleri, hastaların yüzünü güldürdü.
Köse, 17 saatlik bir nöbetin bittiğine dikkat çekerek, “Bu sevgililer gününde siz de sevin ama uzaktan… Bedenleriniz değil ruhlarınız kucaklaşsın” diyerek, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti.
Hemşire Oğuz Köse, bahsi geçen fotoğrafı paylaşarak, şöyle dedi:
“Sabah 06:27
17 saatlik bir nöbet daha bitiyor
Sevgiye Her zaman inanmışımdır
Sevginin ilaç olduğuna sevginin şifa olduğunu düşünmüşümdür.
Benim mesleğimin
Hemşirelik mesleğinin özü “insanı sevmekten” geçer,
insanı sevmiyorsan bu mesleği asla yapamazsınız, başaramazsın...
bu “Sevgi”liler gününde siz de sevin
ama uzaktan,
Bedenleriniz değil ruhlarınız kucaklaşsın,
Sevgi sözcükleri ile elleriniz değil güzel sözlerle kalpleriniz kavuşsun,
Bu sevgi gününde,
gününü bir fotoğraf karesi ile bir güzel söz ile
bir sıcak gülümseme ile uzaktan kutlayın ki
Sevdiklerimizle birlikte sağlıklı günlere kavuşmamız için,
Halk dilinde Tedavisi olmayan hastalıkların En Büyük Şifası "sevgi"
olduğu söylenir,
Hz. Mevlana'nın sözlerinde de yer aldığı gibi,
"Sevgi şifadır,
Sevgi güçtür,
Sevgi;
değişimin mührüdür."
Dünya "Sevgi"liler gününde biz de diğer özel günlerde olduğu gibi severek ve gurur duyarak yaptığımız görevlerimizin başındayız .
Bu sabah günün anlamına yakışır şekilde insanlığa olan sevgimizi ifade edip hastalarımızın yüzlerinde küçük bir tebessüm bırakabilmek için böyle bir şey yaptık onların yüzlerine ufak bir tebessüm bıraktık.
Umarım en erken zamanda hastalarımız tedavilerini bitirip sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşur.
En erken zamanda Covid 19 kabusu da biter ve biz sağlık çalışanları da böyle özel günlerde sevdikleri ile birlikte daha çok vakit geçirme imkanı buluruz.
Saygılarımla...
Sevgiyle kalın”
 
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