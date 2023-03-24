“Karanlıklardan biz sorumlu olmayacağız”

El-Sen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmemesi ve Kıb-Tek’e santral yatırımları yapılmaması halinde süresiz grev uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “AKSA’ya yeni imtiyaz verilmeye çalışıldığı” gerekçesiyle Meclis önünde eylem yaptı.

El-Sen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmemesi ve Kıb-Tek’e yeni santral yatırımları için ihaleye çıkılmaması halinde süresiz grev dahil yasal her türlü eylemi hayata geçireceği uyarısında bulundu.

Dün tüm bölgelerde uyarı grevi yapan El-Sen yetkilileri ve üyeleri, saat 09.00’da Meclis önüne yürüdü. Eylemde, yetkililer, yatırım yapılmasını engellemekle ve yılda 546 milyon TL tutarındaki parayı “halkın cebinden çalarak” AKSA’ya vermekle suçlandı.

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı konuşmasında, bakan olanların ülkedeki kurum ve kuruluşların kendilerine babalarından miras kaldığını ve istediğinde satabileceğini sandığını söyleyerek, “Yok öyle bir şey” dedi.

AKSA’nın sözleşmesinin bu yıl biteceğini anımsatan Bıçaklı, 6 Eylül 2019’da dönemin Başbakanı Ersin Tatar ve dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile bir protokol imzalandığını kaydetti. Protokolde üretim maliyetlerini düşürebilmek ve artan talebi karşılayabilmek adına ilk etapta en az 60 MW gücünde santral yapılması gerektiğinin ortaya konularak 45 gün içinde ihaleye çıkılması için süre tanındığını aktaran Bıçaklı, “45 gün daha dolmadı mı?” diye sordu.

Kıb-Tek’e gerekli yatırımların enerjiyi AKSA’ya teslim etmek için bilerek ve isteyerek yapılmadığını savunan Bıçaklı, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşmesi için Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına AKSA yetkililerinin de çağrılmasını ise “dünyanın en büyük ayıbı” olarak değerlendirdi.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer de konuşmasında, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilerek gereken düzenlemelerin yapılmaması halinde ülkede yaşanacak karanlıklardan kendilerinin sorumlu olmayacağını vurguladı. Cesurer, “Şakamız yok, uyarıyoruz” diyerek, süresiz genel grev uyarısında bulundu.

