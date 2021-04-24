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Karanlığa mahkûm edildiler

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İskele Boğaz’da ikamet eden, evli ve iki çocuk babası Ali Dağal, 2020 yılının Eylül ayında taşındığı evine, tüm sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen elektrik enerjisi bağlanmadığını ve karanlığa mahkûm edildiğini anlattı

Karanlığa mahkûm edildiler
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İskele Boğaz’da ikamet eden, evli ve iki çocuk babası Ali Dağal, dişinden tırnağından artırarak ve borçlanarak, uzun yılların sonunda ailesine bir ev yapabildi ama yüzü gülmedi.
Dağal, 2020 yılının Eylül ayında taşındığı evine, tüm sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen elektrik enerjisi bağlanmadığını ve çocuklarıyla birlikte karanlığa mahkûm edildiğini anlattı.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun durumdan haberdar olduğunu söyleyen Dağal, kendisine elektrik enerjisini sağlayacağıyla de söz verdiğini iddia etti.
Dağal, “Belediye başkanı, muhtar veya encümen, kimse ilgilenmedi. El fenerleri ve şarjlı lambalarla yaşamaya çalışıyoruz” dedi.
Eve ilk taşındığında elektrik ihtiyacını jeneratörle karşıladığını kaydeden Dağal, jeneratörün hem çok masraflı olduğunu hem de televizyonu ve diğer elektronik aletleri yaktığını ve lambaları patlattığını anlattı. İki çocuğuyla birlikte adeta karanlığa mahkûm edildiğini belirten Dağal, büyük umutlarla ve büyük emek verdiği evini, özel sektör çalışanı haliyle, yıllarca çabalayarak yaptığını da vurguladı.
 
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