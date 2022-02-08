Karanfil’in yemin heyecanı

Yeni milletvekili Fırtına Karanfil, milletvekilliği yemini için çıktığı kürsüde iki defa hata yaptı. Karanfil, üçüncü kez doğru bir şekilde yemini okuyabildi



Meclis Başkanı Üstel, bazı kelimelerin eksik veya yanlış okunmasından ötürü UBP milletvekilleri Hakan Dinçyürek, İzlem Gürçağ Altuğra ve Fırtına Karanfil’den andı yeniden okumasını istedi. Fırtına Karanfil andı 3 kez okudu.

23 Ocak seçimlerinde seçilen milletvekilleri yemin ederek resmen göreve başladılar. Yeni vekillerin heyecanı gözlerinden okunurken, Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil’in heyecanı sesine de yansıdı.

Yemin ederken bir kelimeyi yanlış okuyan Karanfil, ikinci kez yemini tekrarladı. Ancak heyecan bu kez de baskın çıktı ve ikinci tekrarda da bir kelimede hata yaptı.

Milletvekili yeminini kürsüden üçüncü kez okuyan Karanfil, bu kez hata yapmadı ve yemini tamamlayabildi.

Öte yandan bazı isimler de milletvekili yeminini okurken hata yapınca ikinci kez okumak zorunda kaldı.

Bu isimler şöyle:

UBP Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra.

Bu arada vekillerden sadece Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre'nin Milletvekili Andı’nı kürsüden ezbere okuduğu gözlemlendi.



