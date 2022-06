Karamsarlık büyüyor

CMIRS’ın Haziran’da yaptığı anket sonuçları, ekonomik beklentilerin ise bugüne kadarki en kötü noktada olduğunu ortaya koydu. Üç ay önceki ankete ankete katılanların yüzde 72.62’si önümüzdeki 2 sene içerisinde kendi şahsi ekonomik durumunun daha kötüye gideceğini belirtirken, Haziran anketinde bu oran yüzde 86.3’e yükseldi

Dönem Demokrasi Puanı Mart 2021 4.91 Haziran 2021 3.74 Eylül 2021 3.70 Aralık 2021 3.95 Nisan 2022 2.84 Haziran 2022 3.13

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını’ ölçen anket çalışmasının devamı yayımlandı.Haziran 2022 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütülen anket çalışmasında ülkedeki gelişmelerin, toplumun her geçen gün daha da büyük bir çaresizlik ve mutsuzluk içerisine girmesine yol açtığı ifade edilirken, ekonomik beklentilerin ise bugüne kadarki en kötü noktada olduğu kaydedildi.Ankete yansıyan verilerde; en önemli sorunlar listesinde ‘ekonomi’ ilk sırada gelirken, ‘KKTC demokrasisinin sınıfta kaldığı ifade edildi, “Yönetim tüm başlıklarda sınıfta kalmıştır” dendi.Ankette kendi mali geleceği ve ülkenin ekonomik geleceği ile ilgili toplumun çok büyük bir çoğunluğunun karamsarlık içerisinde olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun toplumun ruh halini de oldukça kötü etkilediği, değişim için adım atma, istek ve olasılığını da düşürdüğü ifade edildi.EN ÖNEMLİ SORUNLAR LİSTESİNDE ‘EKONOMİ’ İLK SIRADAKatılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları arasında ‘ekonomik sorunlar’ gelirken bunu sırasıyla; enflasyon, Kıbrıs Sorunu, yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler, işsizlik, ve düşük maaşlar takip etti.“KKTC DEMOKRASİSİ SINIFTA KALDI”KKTC’de Demokrasinin İşleyişi konusunda ise “KKTC demokrasisinin sınıfta kaldığı belirtildi. Anketin yapılmaya başladığı 2013 yılından itibaren düşmeye devam eden KKTC’de demokrasinin işleyişi Nisan 2022’de bugüne kadarki en düşük puana gerileyerek 2.84 oldu. Haziran 2022’de ise bu puan 3.13.“YÖNETİM TÜM BAŞLIKLARDA SINIFTA KALMIŞTIR...”Ankette ülke yönetimine katılımcıların verdikleri memnuniyet puanlarında ise son 4 dönemde geçer puan, alan hiçbir başlık olmadı. Bu alanda en düşük puanı alan konular; Gelir dağılımında adalet, üretime dayalı istihdam olanakları ile sağlıkta altyapı ve eşit erişim başlıkları yer aldı.Anketle ilgili değerlendirme yapan CMIRS Direktörü Mine Yücel şöyle dedi:“Ülkede işlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı sadece 2.58% olmuştur. Bu oran 2013’ten beri yapmakta olduğumuz bu çalışmada görülen en kötü orandır ve toplum adına oldukça düşündürücü bir sonuçtur. Buna ek olarak, dönem dönem anketlerimizde sorduğumuz Kıbrıs Sorununa, ekonomiye, ve siyasete etki edebildiğine inanç sorusunda toplumun önemli bir çoğunluğu bunlara etki edemediğini düşündüğünü belirtmektedir. Bu da demektir ki toplum ülkede olup bitenin ‘kendine rağmen’ olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla, toplum işlerin ne kadar yanlış gittiğini düşünürse düşünsün bir değişim yapmanın kendi elinde olduğuna da inanmamaktadır. Bu da toplumun her geçen gün daha da büyük bir çaresizlik ve mutsuzluk içerisine girmesine yol açmaktadır.Ekonomik beklentiler de bugüne kadarki en kötü noktadadır. Kendi mali geleceği ve ülkenin ekonomik geleceği ile ilgili toplumun çok büyük bir çoğunluğu karamsarlık içerisindedir.Karamsarlığın giderek artıyor olması ve toplumsal beklentilerin iyimser olmaması toplumun ruh halini de oldukça kötü etkilemekte, değişim için adım atma istek ve olasılığını da düşürmektedir.Toplumsal değişim için öncelikle geleceğe dair bir umut olması gereklidir. Kıbrıs Sorunu ile ilgili görüşmelerin durmuş olduğu bu dönemde geleceğe dair ekonomik beklentilerin de oldukça karamsar olduğunu görmekteyiz. Toplumun ihtiyacı olan ise bu umudu yükseltecek, toplumsal yaşama etki edebildiğini düşündürecek tecrübeler yaşayabilmesidir. “foto- KaramsarlıkAnketten sonuçlar şöyle:Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunlarını sırasıylaekonomik sorunlar,enflasyonKıbrıs Sorunuyeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler,işsizlik, vedüşük maaşlardır.Bu dönemde Kıbrıs Sorununun öneminin de artmış olması önemlidir.Ankete katılanların yüzde 97.42’si ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini belirtti. Bu oran bu güne kadarki en yüksek oran olarak dikkat çekti.CMIRS’in anketleri yapmaya başladığı 2013 yılından beridir son dönemlerde işlerin yanlış gittiğine inananların oranı rekor kırarak yükseldi.Nisan 2022’de işlerin yanlış yönde gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 96.26 iken Haziranda yüzde 1.16’lık bir artışla yüzde 97.42’ye yükseldi.Ülkede işlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 2.58’de kaldı.Katılımcıların kendi ekonomik gelecekleri ile ilgili beklentileri ile ilgili karamsarlık artmaya devam etti.Üç ay önce yapılan ankete katılanların yüzde 72.62’si önümüzdeki 2 sene içerisinde kendi şahsi ekonomik durumunun daha kötüye gideceğini belirtirken, Haziran anketinde bu oran yüzde 86.3’e yükseldi.Yüzde 6.54, 2 sene içerisinde kendi mali durumunun ayni kalacağı öngörüsünde bulunurken sadece yüzde 7.15 oranında bir kesim ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha iyiye gideceğini düşündüğü belirtti.Ülkenin gelecekteki ekonomik durumu ile ilgili beklentiler ise daha da kötümser! Katılımcıların yüzde 93.87’si ülkenin ekonomik durumunun önümüzdeki 2 sene içerisinde daha kötü olacağını belirtti.Bu oran Nisan anketinde yüzde 86.51 idi.Karamsarlığın giderek artıyor olması, toplumsal beklentilerin iyimser olmaması toplumun ruh halini de oldukça kötü etkilemekte, değişim için adım atma istek ve olasılığını da düşürüyor.Ankette katılımcılara ailenin mali durumu da soruldu. Katılımcıların sadece yüzde 14’ü ailesinin ekonomik durumunun iyi olduğunu belirtti.Vatandaşların yüzde 38.2’si harcamalarında sınırlamalar olduğunu, yüzde 33.2’si gelirlerinde azalma sebebiyle harcamalarını azalttığını, yüzde 14.2’si ise çok sıkıntılı bir mali durum içerisinde olduğunu belirtti.Haziran 2022’de toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 4.73 oldu.Mutluluk puanı bu dönemde biraz artış göstermiş olsa da, bu beşin altına inmiş olduğu ikinci dönemi olarak dikkat çekti.Ankete katılanların yüzdeson bir hafta içerisinde kendilerini sıkça çaresiz hissettiklerini belirtti.Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde sıkca umutlu hissedenlerin oranı sadece yüzdeoldu.Son bir hafta içerisinde sıkca endişeli hissettiğini belirtenlerin oranı yüzdeoldu.Son bir hafta içerisinde kendisini sıkca huzurlu hissedenlerin oranı sadece yüzde’dır.Son bir hafta içerisinde kendisini depresif hissettiğini belirtenlerin oranı yüzdeoldu.Son bir hafta içerisinde sıkca geleceğe güvenle baktığını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde’dirSon bir hafta içerisinde kendisini sıkca öfkeli hissettiğini belirtenlerin oranında da bir artış yaşandı ve yüzdeKKTC’de demokrasinin işleyişi puanı Eylül ayındaki ankette daha da düştü ve 10 üzerindengeriledi. Aralık 2021 anketinde biraz artış gösterip 3.95 olan demokrasi puanı Nisan 2022’de ise bugüne kadarki en düşük puana geriledi ve 2.84 oldu. Haziran 2022’de ise bu puan 3.13 oldu