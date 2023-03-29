Karaman’da yarın elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karaman Beşparmak Caddesi ve civarında altı saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesinti 09:00'dan yaklaşık 15:00'a kadar sürecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.