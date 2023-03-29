Karaman’da yarın elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karaman Beşparmak Caddesi ve civarında altı saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesinti 09:00'dan yaklaşık 15:00'a kadar sürecek.

