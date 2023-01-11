Karakum Plajı yeniden halka kazandırılacak

Girne Antik Limanı ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı esnaf toplantısı, Girne Belediyesi’nde gerçekleşti. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ve Girne Belediyesi teknik/idari kadrosunun yer aldığı toplantıya, Girne Antik Liman esnafının büyük çoğunluğu katılım gösterdi.
Gerçekleştirilen toplantıda Girne Antik Liman esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi’nin Antik Liman yenileme projesi kapsamında ve sonrasında hedeflediği projeleri ve izlenecek yol haritasını bölge esnafı ile paylaştı. Projenin tamamlanmasının ardından, bölgede yapılacak temizlik, sağlık denetimi, güvenlik denetimi gibi birçok konunun belediye sorumluluğunda olacağının altını çizen Şenkul, bu noktada esnaf ile istişare içerisinde olunacağının altını çizdi.
Öte yandan Girne Belediyesi’nin, ikinci meclis toplantısında belediye komisyonları ve komitelerin oluşturulması ve Karakum Plajı’nın yol çalışmaları görüşüldü.
Karakum Plajı’nın tekrardan halka kazandırılması adına çalışma başlatma konusunun da gündeme getirildiği meclis toplantısında, bu noktada atılacak ilk adımların ele alındığı bildirildi.
Bölgede bulunan mal sahipleri ile istişare içerisinde adımlar atılacağının altının çizildiği toplantıda, ilk aşamada sahil yolu üzerine yoğunlaşılacağı vurgulandı.
Yol çalışması projesi hakkında yapılan çalışma sonucunda Girne Kaymakamlığı’na bir talepte bulunulduğu belirtilen toplantıda, haritalar ve yol güzergahı konusunda da İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu ile temas halinde bir sürecin başlatılacağı kaydedildi.
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