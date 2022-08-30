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Karaismailoğlu, havaalanı, limanlar, 5G projesi için geliyor

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Karaismailoğlu, havaalanı, limanlar, 5G projesi için geliyor
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Cuma günü KKTC’ye gelecek.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan alınan bilgiye göre Karaismailoğlu Arıklı ile görüşecek, Yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulunacak.
Arıklı ile Karaismailoğlu, görüşmelerinde havaalanı, limanlar, 5G projesi, telekomünikasyon konularını ele alacak.
Arıklı Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan bir heyetin 2 günlük bir ön çalışma yapmak amacıyla yarın adaya geleceğini de söyledi.
 
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