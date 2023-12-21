Karagözlü’nün şoke eden ölümü

Ülkenin tanınmış simalarından, bir dönem Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın özel kalem müdürlüğü görevini yürüten ve Cyprus Today gazetesinde de çalışan 61 yaşındaki Uğur Karagözlü hayatını kaybetti.

Karagözlü’nün ani ölümü, ülkede büyük üzüntü yarattı.

Aslen Limasollu olup Girne’de yaşamını sürdüren Karagözlü, güçlü kalemiyle yaptığı sosyal medya paylaşımları, entelektüel kimliği ve çektiği fotoğraflarla tanınıyordu. Karagözlü, Facebook’ta çektiği portreleri de paylaşıyor ve daha çok ziyaretçileri veya yaptığı yurt içi ve yurt dışı gezilerle ilgili yazılar yayımlıyordu.

Hasta olan babasıyla birlikte yaşayan ve sosyal medyada sık sık babasını anlatan, fotoğraflar paylaşan Karagözlü’nün dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karagözlü son olarak bir tıp öğrencisinin okul harcının karşılanması için yardım çağrısı yapmış ve birçok arkadaşı da bu öğrenci için bağışta bulunmuştu.