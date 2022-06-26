banner762
banner815
Sefa ile Lola, mutluluk denizine yelken açtılar
Sefa ile Lola, mutluluk denizine yelken açtılar
42 0
Doğa,U23 Türkiye üçüncüsü
Doğa,U23 Türkiye üçüncüsü
18 0
 
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Gıda zehirlenmeleri artıyor
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Gıda zehirlenmeleri artıyor
17 0
Bez adamla evlenen kadın
Bez adamla evlenen kadın "bez bebek" sahibi oldu
100 0
"Puma Kadınlar Ligi" resmiyet kazandı
34 0
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
32 0
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
15 0
banner797
banner854

Karadan soğutma, gözlem ve müdahale bir hafta veya 10 gün devam edecek

banner476

banner825
Karadan soğutma, gözlem ve müdahale bir hafta veya 10 gün devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmaların devam ettiğini,  karadan soğutma, gözlem ve müdahalenin bir hafta veya 10 gün süreceğini belirtti.

 TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dün gecenin riskli geçtiğini,  rüzgârın ters yönde esmesiyle yangının yeniden parlamasına karşı gönüllüler ve görevlilerin sabaha kadar yangın bölgelerinde  müdahalelerine devam ettiğini kaydetti.

 İş makinelerinin, ara boşlukların dıştan içe açılması yönünde çalışmalar yaptığını dile getiren Oğuz, ekiplerin yangın alanlarına karadan müdahaleye  devam edeceğini belirtti.

 -İki helikopter hazır vaziyette bekliyor

 Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir yangın helikopteri ile  yangın aparatı takılan  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin havadan destek gerekmesi  durumunda müdahale için  hazır vaziyette beklediğini kaydetti.

 Yangın süresince küreğini kapan vatandaşların yardıma geldiğine dikkat çeken Oğuz, “Tam bir dayanışma oldu. Küreğini kapan yardıma geldi.” ifadelerini kullandı.

 Oğuz , böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.