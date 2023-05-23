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Karabelen anılıyor

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Karabelen anılıyor
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Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucusu merhum Tümgeneral Daniş Karabelen, vefatının 40’ıncı yıldönümü dolayısıyla bugün anılacak.
 
Anma töreni bugün saat 10.00’da Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezi’nde yapılacak.
Törene, mülki ve askeri erkanın yanında İstanbul’dan kızı Özcan Atamert ile torunu İlknur Boray'ın da katılacağı bildirildi. 
Merhum Tümgeneral Daniş Karabelen, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluş emrini veren, zamanın Özel Harp Dairesi Başkanıydı.
Karabelen, 17 yaşında gazze cephesinde savaşarak, askerlik hayatına başladı. - Çanakkale savaşlarında Atatürk'e bağlı olarak ''şifre subaylığı'', Atatürk'ün yakın korumalığı ve gizli muhafızlığını yaptı.
Paraşüt ve komando birliklerinin kurucularından olan Karabelen, 1951 yılında Kore savaşına katılarak Türk birliğinde tugay komutanlığı yaptı.
1952 yılında ''Seferberlik Tetkik Kurulu''nu veya ''Özel Harp Dairesi''ni kurarak, Türkiye'de bir ''özel harekat'' yapılanmasını başlatmış oldu.
Karabelen'in kurduğu ''Özel Harp Dairesi'', Kıbrıs direnişini simgeleyen ''Türk Mukavemet          Teşkilatı'nı kurdu. Kuruluş aşamasında yanına aldığı askerleri Rıza Vuruşkan ve İsmail Tansu'yu Kıbrıs'a gizli yollardan yollayarak, buradaki halkın örgütlenmesini sağladı.
Mersin limanında bulunan ''bereket'' isimli bir balıkçı teknesiyle defalarca kere Kıbrıs'a silah sevkiyatı yaptıç
Bu giriş/çıkışlarda NATO denetleyicisi Amerikan subaylarına yakalanmamak için zorlu planlamalar ve kılıflar uydurarak, tehlikeli bir açık deniz yolculuğuyla Kıbrıs’a defalarca gidip gelmişti.
 
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