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Kara Para Aklama’ kararnamesi yürürlükten kaldırıldı

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Kamuoyuna “kara para aklama kararnamesi” olarak yansıyan “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname” iptal edildi

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Kara Para Aklama’ kararnamesi yürürlükten kaldırıldı
 
Bakanlar Kurulu, ‘Kara para aklama kararnamesi’ olarak da nitelendirilen ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme’ hakkındaki Yasa Gücünde Kararnameyi yürürlükten kaldırdı.
Resmi Gazete’de yer alan kararda, “Kararnamenin bugüne değin yapılan işlemlere halel gelmeksizin, geleceğe yönelik olarak yürürlükten kaldırıldığı” ifadeleri de dikkat çekti.
Bakanlar Kurulu’nun aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme hakkındaki yasa gücünde Kararnamenin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.
CTP ve TDP, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğünün durdurulması başvurusu ile birlikte iptali için yargıya taşımıştı.
Söz konusu kararname siyasi ve ekonomi çevrelerinin de tepkisine neden olmuştu.
 
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