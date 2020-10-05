Kar-İş öğrenci taşımacılığında greve gidiyor

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Kar-İş öğrenci taşımacılığında greve gidiyor

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Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 2020-2021 ders yılı için eğitim taşımacılığı adına yapılan protokol, Maliye Bakanlığının engeline takılmıştır. Bu yüzden yarından itibaren greve gidiyoruz ve taşımacılığı ülke genelinde durduruyoruz” dedi

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Kar-İş öğrenci taşımacılığında greve gidiyor

Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklamada “Yapılan tüm toplantılara ve çalışmalara rağmen Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’ndan olumsuz bir sonuç çıkmıştır” denildi.

Kar-İş üyelerine teklif edilen taşımacılık ücretinin maliyetin altında olduğu ve Kar-İş’in bunu kesinlikle kabul etmediği belirtildi.

Açıklamada “Ciddi bir maliyet tablomuz vardır, Maliye Bakanlığı tarafından bu görmemezlikten gelinmektedir. Bu sebepten dolayı yarın grev yapıyoruz. Öğrenci taşımacılığını durduruyoruz. Grevden sonra da gelişmelere göre eylem sürecini başlatacağız” ifadesi kullanıldı.

Kar-İş açıklaması şöyle devam etti:  

Yaklaşık 7 aydan beri, pandemiden dolayı ülkemizdeki toplu taşımacılık Bakanlar Kurulu kararıyla durdurulmuştu. Hal böyle iken taşımacılık geri açıldıktan sonra, kurulun almış olduğu karara Maliye Bakanı ile Ulaştırma Bakanı tarafından bir taşımacılık işlemi başlatılmıştır ve takriben 7 aydan beri devam etmektedir. Bu taşımacılık söz verilmesine rağmen fiyatta da anlaşılmasına rağmen, hava alanından otellere, liman ve sınır kapılarına götürülme işi Kar-İş’e verilmedi. Bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. 2 şirket tarafından bu taşımacılık işi yürütülmektedir.

Toplu taşımacıların yüzde 80’i bu süre zarfında hiç iş yapmamıştır. Bizim taşıdığımız potansiyel müşterimiz bizden hizmet alanlar; turist, öğrenci ve normal güzergâhta taşıdığımız kişilerdir. Bu süre zarfında da ne turizme hizmet veren üyelerimize ne de güzergâhlarda çalışanlara hiçbir iyileştirme ve katkıda bulunulmamıştır. Ne bir kredi yardımı ne de bir destek verilmemiştir.

Pandemi taşımacılığının neden Kar-İş’e verilmediğini de sorgulayalım. Bu işlerden kimlerin ne kadar rant elde ettiği konusunu da kamu oyunun bilgisine bırakıyoruz.”

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