Kar-İş kredi taleplerinin hızlandırılmasını istedi

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu altı aya yakın bir süredir zor günler geçirdiklerini dile getirerek "Hükümet ile yaptığımız görüşmelerde bize düşük faizli kredi sözü verilmişti. Maalesef bu söz yerine getirilmedi. Pek çok arkadaşımız kredi alamadı. Hal böyle iken biz 10 gün sonrasına bu araçlarımızı nasıl hazır hale getireceğiz ve güvenli bir şekilde yollarda süreceğiz?"

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, kredi talepleri için gerekli prosedürün hızlandırılmasını isteyerek, aksi halde 1 Eylül’de gerekli hazırlıkları yapamadıkları için yola çıkamayacaklarını söyledi.

Topaloğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, altı aya yakın bir süredir zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

“Bu süreçte uzun bir dönem biz de kapalı kaldık sonra açıldık ama eski günlerdeki gibi araçlarımız dolup taşmadı. Eskiden günde 3-4 sefer yaparken günde bir hatta bazı günler hiç sefer yapamaz hale geldik” diyen Topaloğlu, şöyle devam etti:

“Araçlarımızın büyük bir kısmı aylardır çalışmıyor. Önümüzde çok kısa bir süre var ve 1 Eylül’de okulların açılacağı söyleniyor. Altı aydır atıl durumda duran araçların yağı, aküsü ve lastiklerini değiştirmeye kalksanız her araç için en az 20 bin Türk lirasına acil ihtiyacımız var.

Hükümet ile yaptığımız görüşmelerde bize düşük faizli kredi sözü verilmişti. Maalesef bu söz yerine getirilmedi. Pek çok arkadaşımız kredi alamadı. Hal böyle iken biz 10 gün sonrasına bu araçlarımızı nasıl hazır hale getireceğiz ve güvenli bir şekilde yollarda süreceğiz?

Bu konuda bir kez daha hükümeti verdiği sözün arkasında durmaya davet ediyoruz. Okullar açılmadan minibüslerin, otobüslerin hazır hale getirilmesi gerekiyor. Ve bu ortamda bizlerin bunu tek başına yapabilecek ekonomik gücü maalesef yok. Devlet bu konuda acilen bizimle iletişime geçip kredi talebimiz için gerekli prosedürü hızlandırması gerekiyor.”