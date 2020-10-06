Kar-İş eylemini askıya aldı

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Kar-İş eylemini askıya aldı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın daveti üzerine, bugün, bakanlık müsteşarlarının da yer aldığı bir toplantıya katıldıklarını kaydeden Topaloğlu, "mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi herhangi bir siyasi malzemeye alet olmamak adına, 1 Kasım’a kadar büyük bir fedakârlık göstererek, söz konusu protokole imza atmayı kabul ettiklerini" bildirdi

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Kar-İş eylemini askıya aldı

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), bugün başlattıkları eylemi askıya aldıklarını, yarın sabah öğrenci taşımacılığıyla ilgili protokol imzalayacaklarını açıkladı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yazılı açıklamasında, "önceliğimiz üyelerimiz ve taşıdığımız çocuklarımız” diyerek eylemi askıya aldıklarını duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın daveti üzerine, bugün, bakanlık müsteşarlarının da yer aldığı bir toplantıya katıldıklarını kaydeden Topaloğlu, "mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi herhangi bir siyasi malzemeye alet olmamak adına, 1 Kasım’a kadar büyük bir fedakârlık göstererek, söz konusu protokole imza atmayı kabul ettiklerini" bildirdi.

Taleplerinin 1 Kasım'a kadar kabul göreceği sözüyle protokole imza atacaklarını kaydeden Topaloğlu, süresiz olarak başlatacaklarını açıkladıkları araçlı eylemlerini de askıya aldıklarını ifade etti.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, grev kararlarına rağmen bugünkü toplantıya, taşıyacakları çocuklar ve üyelerinin sorumluluğuyla katıldıklarını vurguladı; şu detayları paylaştı:

"Toplantıda, bize yapılan teklif; mağdur olacak olmamıza rağmen, 1 Kasım’a kadar taşımacılığa devam etmemiz yönünde olmuştur. Bu kapsamda bizlere, ek bir protokol imzalanması yönünde teklif sunulmuştur. Mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi herhangi bir siyasi malzemeye alet olmamak adına, 1 Kasım’a kadar büyük bir fedakârlık göstererek, söz konusu protokole imza atmayı kabul ettik. Söz konusu protokol, yarın saat 09.30’da imzalanacaktır.

Lakin şunun vurgulamak isteriz ki, bu protokolü; 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle taleplerimizin kabul görüleceği sözüyle imzalamayı kabul etmiş durumdayız.

Kar-İş, üyeleriyle birlikte bu bir ayı, büyük fedakârlıklarla aşacaktır ve bu fedakârlıklar, siyasiler için değil; ülkemiz için, çocuklarımızın mağdur olmaması için verilecektir.

Bizler Kar-İş olarak, müzakere masalarından asla kaçmadık ancak üyelerimizi ve taşıyacağımız çocuklarımızı mağdur edecek her teklifi de geri çevirdik…"

Talep ettikleri ücretlerin verilmediği gerekçesiyle bugünden itibaren öğrenci taşımacılığını durduran Kar-İş, yarın Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakacağını; perşembe günü de Lefkoşa’da araçlı eylem başlatacağını açıklamıştı. 

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