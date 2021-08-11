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Kaptan sevenlerini üzdü

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Geçitkale bölgesinin köklü köylerinden Sütlüce sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

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Kaptan sevenlerini üzdü
Sütlüce sakini olan ve bölgenin sevilen bir siması olan Olgun Kaptan dün hayatını kaybetti.
Kaptanın vefatı başta ailesi olmak üzere Sütlüce ve civar köylerde büyük üzüntü yarattı.
Olgun Kaptan'ın bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Sütlüce Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
 
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