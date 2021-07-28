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Kaptan'ın üzen vedası

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Kaptan'ın üzen vedası
Prasgo Limasol doğumlu olan 87 yaşındaki Halit İsmail Değirmi (Kaptan) önceki gün yaşamını yitirdi.
Halit İsmail Değirmi dün Çatalköy Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakip Çatalköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
 
 
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