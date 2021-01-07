banner583
banner590
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
28 0
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
34 0
 
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
247 0
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
26 0
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
21 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
19 0
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
26 0
banner529
banner570

Kaplıca köyünde kurulan hız tespit kamerası devre giriyor

banner476

Kaplıca köyünde kurulan hız tespit kamerası devre giriyor

Kaplıca köyünde, İkinci Etap Kuzey Sahil Yolu üzerine kurulan hız tespit kamerası, cumartesi günü devreye giriyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülerin bu bölgede 65km/saat olarak belirlenen hız sınırına uymaları istendi. 

banner342
Etiketler; #Hız tespit kamerası
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.