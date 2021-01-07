Kaplıca köyünde kurulan hız tespit kamerası devre giriyor

Kaplıca köyünde, İkinci Etap Kuzey Sahil Yolu üzerine kurulan hız tespit kamerası, cumartesi günü devreye giriyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülerin bu bölgede 65km/saat olarak belirlenen hız sınırına uymaları istendi.
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