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Kapısı açık yolcu taşıyan minübüs şöförüne ceza kesildi

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Kapısı açık yolcu taşıyan minübüs şöförüne ceza kesildi
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Girne'de, Girne - Karşıyaka arası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförünün insan hayatını tehlikeye atacak şekilde, aracın kapısı açık şekilde yolcu taşıması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğü trafik ekipleri söz konusu araç sürücüsünü tespit ederek ceza kesti. Seyir halinde iken aracın kapısı açık vaziyette yolcu taşıyan araç sürücüsüne 6785,20 TL para ve 20 ceza puanı kesildi.
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