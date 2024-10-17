"Kapıların açılması umut ışığı olacak"

LTB Başkanı Harmancı, yeni geçiş kapılarının görüşülecek olmasını önemli bir gelişme olarak nitelendirdi

Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Lider Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs’ta bir araya gelerek yeni sınır kapılarının açılması konusunu ele almaya karar verdiklerinin açıklanması üzerine Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da sosyal medya üzerinden konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Harmancı, kapıların açılmasının "umut ışığı" olacağını belirterek, bu süreçte diyalogun önemine vurgu yaptı. Özellikle başkent Lefkoşa'da geçişlerin giderek zorlaştığını dile getiren Harmancı, yeni geçiş kapılarının görüşülecek olmasını önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Başkan Harmancı, tarafların diyalog konusundaki ilerleme ihtimalinin, mevcut pozisyonlarından çok daha olumlu bir noktaya gidebileceğini ifade etti. Bu bağlamda Lefkoşa Türk Belediyesi'nin proaktif tutumunu artıracağı ve sürece katkıda bulunacağı mesajını verdi.

