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Kapılardan bugün 8737 giriş-çıkış yapıldı

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Kapılardan bugün 8737 giriş-çıkış yapıldı

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan sınır kapılarının yeniden açılmasının ikinci gününde saat 18.00'e kadar KKTC ile Güney Kıbrıs arasında toplam 8737 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye 4966 giriş, KKTC'den Güney Kıbrıs'a 3771 çıkış yapıldı.

Geçişlerin kara giriş kapılarına göre dağılımı şöyle:

“Metehan'da Güney’den Kuzey’e 2138, Kuzeyden Güney’e 1433; Ledra Palas’da Güney’den Kuzey’e 185, Kuzeyden Güney’e 124; Lokmacı’da Güney’den Kuzey’e 587, Kuzeyden Güney’e 565; Akyar’da Güney’den Kuzey’e 447, Kuzeyden Güney’e 400; Derinya’da Güney’den Kuzey’e 340, Kuzeyden Güney’e 248; Beyarmudu’nda Güney’den Kuzey’e 810, Kuzeyden Güney’e 608; Bostancı’da Güney’den Kuzey’e 357, Kuzeyden Güney’e 172; Yeşilırmak’ta Güney’den Kuzey’e 89, Kuzeyden Güney’e 109; Aplıç’ta Güney’den Kuzey’e 13, Kuzeyden Güney’e 12”

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